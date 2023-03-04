Реконструкцию гидроузла №3 в Яхроме планируют завершить в 2023 году

суббота, 04 марта 2023 | 16:18
Регион103
Реконструкция гидроузла № 3 ФГБУ "Канал имени Москвы" в городе Яхрома выполнена на 50%. Об этом сообщили в Росморречфлоте со ссылкой на пресс-службу ФКУ "Ространсмодернизация".
На данный момент на объекте выполняется монтаж механического оборудования водопроводных галерей, нижних двустворчатых ворот и эксплуатационного затвора шлюза №3.
В состав проекта реконструкции гидроузла входят однокамерный судоходный шлюз, насосная станция №183 и водосброс №51.
Наряду с этим планируется обновить контрольно-измерительную аппаратуру, укрепить откосы берега, отремонтировать участки ограждения по периметру комплекса, а также оснастить гидроузел инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.
Завершить реконструкцию гидроузла планируется в 2023 году.