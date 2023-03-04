Реконструкцию гидроузла №3 в Яхроме планируют завершить в 2023 году

На данный момент на объекте выполняется монтаж механического оборудования водопроводных галерей, нижних двустворчатых ворот и эксплуатационного затвора шлюза №3.

В состав проекта реконструкции гидроузла входят однокамерный судоходный шлюз, насосная станция №183 и водосброс №51.

Наряду с этим планируется обновить контрольно-измерительную аппаратуру, укрепить откосы берега, отремонтировать участки ограждения по периметру комплекса, а также оснастить гидроузел инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

Завершить реконструкцию гидроузла планируется в 2023 году.