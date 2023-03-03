Расписание некоторых поездов Савеловского направления изменится в марте

В связи с этим из расписания выведут два пригородных поезда № 6351 Савелово – Москва (отправлением в 11:41) и № 6304 Москва – Талдом (в 14:50).

Две электрички № 6908 Москва – Дубна (в 09:29) и № 6909 Дубна – Москва (в 10:53) проследуют по укороченному маршруту от/до станции Дмитров.

Два поезда № 6120 Москва – Вербилки (в 11:09) и № 6375 Вербилки – Москва (в 15:34) отменены на участке Лобня – Вербилки.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».