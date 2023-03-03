Дубна, ПСК Фарма: Ещё больше инвестиций в здоровье

пятница, 03 марта 2023 | 20:36    
Наукоград
     87
Дополнительно 2 млрд рублей вложит в производство жизненно важных лекарств компания «ПСК Фарма», работающая в ОЭЗ «Дубна».

Она увеличила показатели инвестпроекта по разработке и производству препаратов для лечения болезней органов дыхания, борьбы с онкологией, терапии сердечно-сосудистых заболеваний и др.

Компания увеличивает площадь капитальных объектов второй очереди завода почти на 4 тыс. кв.м – практически до 31 тыс. кв. метров. В 1,7 раза вырос и показатель инвестиций: с 3 млрд рублей до 5 млрд рублей. Число новых рабочих мест увеличилось с 326 до 450.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
Фарма
инвестиции
Читать Дубна.Ru в
06.03.2023 | 13:04   
Наукоград
    87
Компания «ПСК Фарма» из Дубны стала лидером среди поставщиков препаратов от астмы
В топ-5 производителей ингаляционных лекарственных средств для лечения астмы/ХОБЛ за период 1 января 2022 — 31 января...
ОЭЗ Дубна | Фарма | продукция
28.02.2023 | 11:42   
Наукоград
    200
Проект компании из Дубны поборется за «цифровой Оскар»
Резидент ОЭЗ «Дубна» интегратор Hopper IT номинирован на профессиональный интранет-конкурс Russian Intranet Awards с...
ОЭЗ Дубна | Hopper IT | конкурс | #времяцифры
04.03.2023 | 14:46   
Наукоград
    129
Ветераны Дубны с экскурсией посетили завод "Биофарм"
Представители Совета ветеранов района Большой Волги, с которым уже несколько лет сотрудничает Управляющая компания ОЭЗ...
ОЭЗ Дубна | Биофарм | экскурсия