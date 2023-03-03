Дубна, ПСК Фарма: Ещё больше инвестиций в здоровье

Она увеличила показатели инвестпроекта по разработке и производству препаратов для лечения болезней органов дыхания, борьбы с онкологией, терапии сердечно-сосудистых заболеваний и др.

Компания увеличивает площадь капитальных объектов второй очереди завода почти на 4 тыс. кв.м – практически до 31 тыс. кв. метров. В 1,7 раза вырос и показатель инвестиций: с 3 млрд рублей до 5 млрд рублей. Число новых рабочих мест увеличилось с 326 до 450.