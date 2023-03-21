Противопожарное оборудование планируют производить в Дубне

Размер инвестиционного пакета составит 105 млн рублей. Проектом предусмотрено строительство административно-производственного комплекса и лаборатории общей площадью более 1200 кв. м, а также обустройство отдельного испытательного полигона. Будет создано 29 рабочих мест.

Здание предназначено для изготовления высокотехнологичных устройств в области пожарной безопасности: модулей пожаротушения, устройств сбора, локализации и тушения проливов горящих жидкостей.