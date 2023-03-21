Противопожарное оборудование планируют производить в Дубне

вторник, 21 марта 2023 | 13:53     198
На территории ОЭЗ «Дубна» построят комплекс по производству противопожарного оборудования, министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение ООО «ФАЙЕРНЕТ».

Размер инвестиционного пакета составит 105 млн рублей. Проектом предусмотрено строительство административно-производственного комплекса и лаборатории общей площадью более 1200 кв. м, а также обустройство отдельного испытательного полигона. Будет создано 29 рабочих мест.

Здание предназначено для изготовления высокотехнологичных устройств в области пожарной безопасности: модулей пожаротушения, устройств сбора, локализации и тушения проливов горящих жидкостей.

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Фото: Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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