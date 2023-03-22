Продолжается строительство крупной фабрики-кухни в Дмитровском округе

Его мощности будут обеспечивать медицинских работников Московской области разовыми халатами, масками, перчатками и шапочками.

Его мощности будут обеспечивать медицинских работников Московской области разовыми халатами, масками, перчатками и шапочками.

Главгосстройнадзор Подмосковья провёл профилактический визит на строящемся складском комплексе в посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа.

Главгосстройнадзор Подмосковья провёл профилактический визит на строящемся складском комплексе в посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа.

Главгосстройнадзор Московской области провел профвизит на строящемся производстве пищевых заготовок в деревне Гришино городского округа Дмитров.

Главгосстройнадзор Московской области провел профвизит на строящемся производстве пищевых заготовок в деревне Гришино городского округа Дмитров.

Впервые на рынке ИЖС появится проект федерального системного девелопера. Группа «Самолет» получила разрешение на строительство первых 53 домов кластера «Дмитров Дом» в Дмитровском городском округе возле деревни Маринино.

Впервые на рынке ИЖС появится проект федерального системного девелопера. Группа «Самолет» получила разрешение на строительство первых 53 домов кластера «Дмитров Дом» в Дмитровском городском округе возле деревни Маринино.

26.11.2021 | 10:23

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