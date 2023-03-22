Продолжается строительство крупной фабрики-кухни в Дмитровском округе

среда, 22 марта 2023 | 15:31 149
Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья провели профилактический визит на объекте «Производство пищевое заготовочное. Фабрика-кухня», расположенном в деревне Гришино городского округа Дмитровский.
Прогнозный срок окончания строительно-монтажных работ - 3 квартал 2023 года.
Проектом предусмотрено строительство производственного блока, мощность которого составит 40 тонн в сутки. Установленное оборудование позволяет выпускать широкий спектр кулинарных изделий согласно выбранным технологическим схемам. Численность персонала - 265 человек.