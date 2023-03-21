При участии ученых ОИЯИ создан каталог событий эксперимента на Большом адронном коллайдере в CERN

вторник, 21 марта 2023 | 12:48     179
Международной группой ученых, в которую вошли специалисты Объединенного института ядерных исследований, была создана система EventIndex.

Эта система работает с данными эксперимента ATLAS на ускорителе LHC (Большой адронный коллайдер) в CERN. Ежегодно на этой исследовательской установке регистрируется несколько миллиардов взаимодействий частиц. Система EventIndex не только содержит каталог всех зарегистрированных и смоделированных событий, но также позволяет вести работу с этими данными.

Работы по проекту EventIndex ведутся при активном участии ученых из ЛИТ ОИЯИ под руководством Игоря Александрова, проект от ОИЯИ возглавляет старший научный сотрудник ЛЯП ОИЯИ Федор Прокошин.

Система EventIndex представляет собой каталог всех событий, собранных, обработанных или сгенерированных в эксперименте ATLAS на LHC и связанных с этим программным обеспечением для сбора, хранения и обработки данной информации. Каждый год эксперимент ATLAS регистрирует несколько миллиардов взаимодействий частиц. Эти события обрабатываются, анализируются, и для них формируются более крупные смоделированные выборки данных. Таким образом данных, по сути, становится еще больше.

Каталог EventIndex дает возможность отслеживать местоположение записи каждого события и получить к нему доступ, если возникла необходимость более глубокого анализа. Кроме этого, система позволяет контролировать целостность и согласованность наборов данных. В арсенале ее функционала также есть отбор событий по триггерным решениям и возможность просмотра их корреляции. Каждая запись в системе EventIndex состоит из краткой информации о самом событии и указателей на файлы, содержащие данные события.

Значительная часть компонентов системы EventIndex была создана с использованием бесплатного программного обеспечения с открытым кодом для обработки больших данных. Стоит также отметить, что сотрудниками ОИЯИ был внесен существенный вклад в создание этой системы, а полученный опыт сегодня реализуется в проекте NICA.

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