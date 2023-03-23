Поздравление Директора с Днем основания Объединенного института

Главная миссия Института — развитие науки и прикладных исследований по всей линейке изучения фундаментальных свойств материи. А опорой в это турбулентное время нам служат наши принципы и ценности, главный из которых — научное содружество. Сегодня как никогда мы осознаем особенную роль науки не только в устойчивом развитии цивилизации, но и в сохранении мира на планете. ОИЯИ должен оставаться особым научным мостом, местом открытого научного диалога между странами для решения глобальных задач, стоящих перед человечеством, в соответствии с Софийской декларацией Комитета полномочных представителей, принятой в Болгарии в ноябре 2021 года.

В день рождения ОИЯИ, говоря об успехах и перспективах, конечно, мы с благодарностью вспоминаем «отцов-основателей». Они передали нам, их последователям, стремление к идеалам служения науке во имя мирового научного прогресса. Я также хочу поблагодарить наших ветеранов, успехами которых мы гордимся и стараемся соответствовать, и наших партнеров по всему миру за их действенную поддержку и доверие Институту.

Дорогие коллеги, друзья, я поздравляю весь многонациональный коллектив Института, талантливых людей со смелыми идеями и неутолимой страстью к науке, с Днем рождения ОИЯИ. Уверен, что наша сплоченная команда, которая служит примером взаимопонимания между народами, будет прирастать талантами и добьется новых ярких научных результатов!

Наука сближает народы!