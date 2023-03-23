Полицейские в Дмитрове задержали подозреваемого в краже денежных средств

В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 32-летний житель Одинцовского г.о.

Злоумышленник, работая в должности водителя такси, похитил кошелек с денежными средства и банковской картой своей пассажирки, когда доставал ее рюкзак из багажного отделения своего рабочего автомобиля иностранного производства.

В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.