Полицейские в Дмитрове задержали подозреваемого в краже денежных средств

четверг, 23 марта 2023 | 14:17     80
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 51-летней местной жительницы о краже денежных средств в п. Горки-25. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 32-летний житель Одинцовского г.о.

Злоумышленник, работая в должности водителя такси, похитил кошелек с денежными средства и банковской картой своей пассажирки, когда доставал ее рюкзак из багажного отделения своего рабочего автомобиля иностранного производства.

В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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