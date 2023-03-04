Подшефный ОЭЗ «Дубна» детский сад «Созвездие» завоевал очередную федеральную награду

В конкурсе приняли участие 122 проекта, свыше 500 авторов и экспертов из 35 регионов Российской Федерации. Церемония награждения победителей состоялась на Межрегиональном семинаре-совещании в г. Подольске. Заслуженную награду-жемчужину заведующей ДОУ №11 «Созвездие» Елене Веляковой в торжественной обстановке вручил президент Ассоциации лучших дошкольных образовательных учреждений и педагогов России Юрий Антонов.

Коллектив детского сада одержал победу в номинации «Ребенок в высокотехнологичном обществе» с инновационным проектом «Калейдоскоп профессий будущего», который участвовал в конкурсе по представлению Ассоциации и Союза развития наукоградов.

"Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» стала шефом нашего детского сада около шести лет назад, - говорит заведующая ДОУ №11 «Созвездие» Елена Велякова. - С тех пор на постоянной основе ее руководители, сотрудники, представители компаний-резидентов проводят профориентационные встречи и беседы с воспитанниками, знакомят ребят с профессиями специалистов, которые работают на предприятиях технико-внедренческой зоны. Поэтому победа в федеральном конкурсе – это в том числе заслуга наших шефов. Сегодня генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Владимирович Афанасьев нашел время, чтобы лично поздравить коллектив с победой, а наши воспитанники участвовали в квесте: в игровой форме, пройдя несколько этапов на сообразительность, ко всеобщей радости нашли заветную жемчужину".

Детский сад «Созвездие» имеет статус региональной инновационной площадки. На занятиях высококвалифицированные педагоги и воспитатели дошкольного учреждения формируют у детей мотивацию к изучению технических наук методом внедрения в практику работы STEAM-технологии - направления образования, целью которого является развитие интеллектуальных способностей ребенка с возможностью вовлечения его в научно-техническое творчество.

По словам Елены Веляковой, формы работы с детьми и семьей самые разнообразные. Совместно с партнерами «Цифровым гаражом» на базе ОЭЗ «Дубна», резидентами, компанией «Лига Роботов» в дошкольном учреждении проводят детско-родительские квесты, конференции, выпускают телепередачи научно-познавательного цикла «Очевидное – невероятное», «Хочу все знать», «Звёздные гости», «Все профессии важны», а также организуют Дни науки и квест-игры.

Воспитанники детского сада активно участвуют в фестивалях, выставках, конкурсах технической направленности. Так, например, в прошлом году они стали победителями и лауреатами Международного фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» и конкурса «Маленький гений». Федеральная награда в самом начале этого года еще раз подтверждает: в «Созвездии» тоже воспитывают маленьких гениев, инициативных, любознательных, талантливых.