Отреставрировали старинные фотопластинки знаменитого фотографа из города Кимры

5 фотопластин 1920-х годов, а также несколько фотоплёнок 1934 года в фонды "Дома Кустаря" передал кимрский краевед Владимир Иванович Коркунов. Фотопластины датируются началом 1920-х годов ХХ века. На них запечатлены две главных площади города Кимры, на которых отражены парады пожарной дружины и демонстрации трудящихся и военных.

Реставраторы Лаборатории фотонегативов Юлия Андрианова и Анастасия Соколова аккуратно удалили загрязнения, склеили разбитые стёкла специализированным клеем, удалили налет так называемого «серебряного зеркала» с помощью химической обработки.

В силу высокой плотности налета на некоторых негативах, обработка проводилась повторно после промежуточной просушки негатива и оценки состояния фотоэмульсии. В результате повторной обработки, в области налета стало прочитываться изображение негатива на просвет. После химической обработки и промывки, негативы были выдержаны в кювете с дистиллированной водой и окончательно просушены. Фотоэмульсия была подклеена раствором фото-желатины в местах отслоения от стеклянной основы.

После реставрации были изготовлены охранные копии - контактные отпечатки. Фотопечать охранных копий проводилась аналоговым способом, в контакт на баритовой, серебряно-желатиновой фотобумаге.

Лаборатория реставрации фотонегативов Музея Архитектуры - одна из немногих в России, её специалисты занимаются реставрацией, поистине уникальных вещей. Сотрудники этой лаборатории освоили редкую и очень сложную реставрационную специальность и сейчас работают над восстановлением фотодокументов, составляющих более половины собрания Музея Архитектуры.