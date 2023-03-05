Объединенный институт - Узбекистан: важнейшая цель сотрудничества – подготовка кадров

В составе делегации Узбекистана в Дубну для обсуждения сотрудничества с Объединенным институтом прибыли ректор Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Ином Маджидов, ректор Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова Садритдин Турабджанов и проректор по научным работам и инновациям Самаркандского государственного университета Хаким Хушвактов.

На встрече директор ОИЯИ Григорий Трубников отметил опережающее развитие Республики Узбекистан, в том числе в сфере науки.

«Вовлечение университетов Узбекистана в повестку сотрудничества с Объединенным институтом очень важно, ведь наука в университетах энергичная и сильная», — подчеркнул Григорий Трубников, говоря о развитии двусторонней кооперации.

Он отметил, что серьезным импульсом для развития сотрудничества между Институтом и университетами Узбекистана способен послужить запуск нескольких совместных проектов с широким участием профессорско-преподавательских составов вузов страны.

«Наша основная цель не только участие в исследованиях, которые уже ведутся в Дубне. Исследования в области ядерной физики активизировались после строительства в Узбекистане АЭС. Поэтому важно развивать университетские работы в этой сфере, расширить их. Одна из главных задач в этом – формирование высококлассного преподавательского состава и обучение будущих специалистов», — отметил Ином Маджидов.

В этой связи прозвучало намерение расширить подготовку кадров в области ядерной физики для Узбекистана на базе Объединенного института. В качестве направлений расширения взаимодействия по подготовке кадров, а также научного сотрудничества, участники встречи обсудили ядерную медицину и теоретическую физику. Представители Узбекистана также высказали интерес к прикладным исследованиям и мощностям компьютерного кластера ОИЯИ.

В фокусе дискуссии был богатый спектр научной инфраструктуры ОИЯИ, которая способна послужить для образовательных целей: в том числе ускорители Микротрон-25 и Линак-200, установки для радиобиологических и прикладных исследований. Обсуждалась возможности совместной работы по модернизации и расширению научной инфраструктуры Университетов, которая стала бы отличной базой для обучения высококвалифицированных кадров и развития университетской науки и расширения кооперации с ОИЯИ.

Участники встречи уделили внимание формату информационных центров ОИЯИ. Говоря о предназначении инфоцентров, Григорий Трубников сказал, что открытие такого инфоцентра для научной молодежи Узбекистана послужит «окном» в передовую науку ОИЯИ, даст доступ к его научной инфраструктуре, возможность завязать сотрудничество с вузами стран-участниц и стран-партнеров ОИЯИ.

Для поддержки дальнейшего развития кооперации и совместных проектов стороны условились проработать вопрос организации встреч высокого уровня с представителями Академии наук и профильных министерств Узбекистана.

В завершении встречи состоялось торжественное подписание соглашения между Объединенным институтом и Самаркандским государственным университетом. Согласно документу, стороны направят усилия на предложения и реализацию новых совместных проектов в сферах взаимных интересов, организацию совместных научных групп, конференций и визитов. Подписи под документом поставили директор ОИЯИ Григорий Трубников и ректор университета Рустам Халмурадов.

В этот же день делегация начала знакомство с лабораториями Объединенного института и его научной инфраструктурой. В насыщенной программе трехдневного визита состоялись рабочие встречи со специалистами Института, посещение интерактивной выставки «Базовые установки ОИЯИ», а также визит в Государственный университет «Дубна».