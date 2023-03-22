На помойку в Дмитрове выбросили семь щенков

среда, 22 марта 2023 | 15:00     137
Ирина Кононова из поселка Деденево Дмитровского округа спасла семь щенков, коробку с которыми оставили неизвестные у мусорных контейнеров 21 марта.

Она забрала питомцев к себе домой на передержку и срочно ищет им через соцсети новых хозяев:

«Может, кому-то нужен верный друг? Нужна срочно помощь. На улице они не выживут»...

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Источник:
ЧП Дмитров
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