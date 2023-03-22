На помойку в Дмитрове выбросили семь щенков

21.03.2023 | 15:49
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Два сержанта-полицейских со служебным псом приехали в Дмитров для сопровождения в участок подозреваемых. Но местный дворовый кот решил заступиться за задержанных сограждан и, когда арестованных вывели из подъезда, вступил в неравный бой с полицейской...
18.11.2021 | 16:19
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Жители подмосковной Лобни пожаловались на нашествие кабанов в дачном товариществе в поселке Озерецкое.
08.11.2021 | 09:52
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В поселке Алабушево на строительстве закрытого объекта алабай по кличке Лев насмерть загрыз мужчину-сторожа. Трагический инцидент случился днем, в минувшую пятницу, 5 ноября.
17.11.2021 | 14:03
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16 ноября в 12:50 житель Твери Роман Стец ехал по дороге через Клин. Он заметил, что по обочине к проезжей части бежит ребёнок и начал тормозить, опасаясь, что мальчик выскочит на дорогу. Но ребёнок остановился и бросил под колёса кота.
22.03.2023 | 18:13
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В Нидерландах остановлено движение сразу на нескольких железнодорожных маршрутах. Причина - барсуки, прорывшие норы под железнодорожными путями.