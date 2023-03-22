На помойку в Дмитрове выбросили семь щенков

Два сержанта-полицейских со служебным псом приехали в Дмитров для сопровождения в участок подозреваемых. Но местный дворовый кот решил заступиться за задержанных сограждан и, когда арестованных вывели из подъезда, вступил в неравный бой с полицейской...

Два сержанта-полицейских со служебным псом приехали в Дмитров для сопровождения в участок подозреваемых. Но местный дворовый кот решил заступиться за задержанных сограждан и, когда арестованных вывели из подъезда, вступил в неравный бой с полицейской...

В поселке Алабушево на строительстве закрытого объекта алабай по кличке Лев насмерть загрыз мужчину-сторожа. Трагический инцидент случился днем, в минувшую пятницу, 5 ноября.

В поселке Алабушево на строительстве закрытого объекта алабай по кличке Лев насмерть загрыз мужчину-сторожа. Трагический инцидент случился днем, в минувшую пятницу, 5 ноября.

17.11.2021 | 14:03

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