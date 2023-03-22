Крупный склад металлопроката появится в Дмитровском округе

На объекте идут работы по разработке грунта, устройству фундаментов и монтажу металлических колонн. Задействовано 22 рабочих и 3 единицы техники. Достроить комплекс планируют к весне 2024 года.

Одноэтажный склад общей площадью более 11 тыс. кв.м. предназначен для приема, хранения и реализации металлопроката, в том числе стали в рулонах и труб различных форм и сечений. Изделия будут поступать на склад железнодорожным транспортом.