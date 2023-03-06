Компания «ПСК Фарма» из Дубны стала лидером среди поставщиков препаратов от астмы

Аналитики Headway подсчитали, что государственный сектор за январь 2022 – январь 2023 гг. для лечения астмы / ХОБЛ закупил лекарственных препаратов на 11,2 млрд руб. Лидером среди поставщиков для государственного сегмента как в денежном, так и в натуральном выражении в данном периоде стала «ПСК Фарма». Компания поставила 2,6 млн упаковок препаратов по 21 МНН в различных лекарственных формах: дозированные аэрозоли для ингаляций, капсулы с порошком для ингаляций и растворы для ингаляций.

Поставки указанных препаратов обеспечили предприятию 29,2% доли рынка в денежном выражении и 20,82% — в натуральном. Напомним, что «ПСК Фарма» с 2021 г. удерживает позиции национального лидера по количеству препаратов категории R3 терапевтической группы EphMRA 2 уровня в своем портфеле.

«ПСК Фарма» – яркий представитель медицинского кластера ОЭЗ «Дубна». Сейчас компания реализует крупный инвестпроект по разработке технологии и организации производства фармацевтической продукции для лечения болезней органов дыхания, а также препаратов для борьбы с онкологией, терапии сердечно-сосудистых и иных заболеваний. В свое производство в Дубне компания уже вложила свыше 3,5 млрд рублей. Налаживая выпуск этой необходимой продукции, она продолжает решать важную задачу по импортозамещению, обеспечивая лекарственными препаратами по доступной цене российский рынок», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Спектр выпускаемых «ПСК Фарма» препаратов включает ингаляционные глюкокортикостероиды, составляющие основную группу лекарственных средств для лечения астмы, а также бронходилятаторы короткого и длительного действия. Ассортимент различных молекул, лекарственных форм и дозировок постоянно расширяется, потому что выбор конкретного препарата для лечения астмы или ХОБЛ врач производит индивидуально, исходя из особенностей течения заболевания.

На текущий момент «ПСК Фарма» является единственным отечественным производителем комбинированного бронходилатирующего набора Будесонид+Формотерол, который позволяет гибко корректировать дозировку при лечении астмы средней степени тяжести, тяжелой астмы или ХОБЛ (при эффективности применения ГКС). Бренд Респифорб стал драйвером роста в категории группы R3 (EphMRA 2 уровень) — антиастматические препараты и препараты для лечения ХОБЛ, согласно аналитике Alpharm.

Заботясь о здоровье россиян всех возрастов, команда «ПСК Фарма» в октябре 2022 г. зарегистрировала «детскую» дозировку аэрозоля для ингаляций с концентрацией салметерола и флутиказона 25 мкг и 50 мкг.