Команда Университета «Дубна» вышла в финал олимпиады по статистике

В первом этапе олимпиады участвовали 89 команд из российских вузов от Калининграда до Владивостока, а также Беларуси и Казахстана. В числе участников олимпиады — студенты ведущих российских вузов в области подготовки специалистов по экономике. 28 команд, в том числе и дубненская, вышли в финал.

В ходе первого этапа студенты выполняли тестовые задания по методам статистического анализа, социальной и макроэкономической статистике, бизнес-статистике. На втором этапе их ждет представление докладов, отражающих актуальные проблемы общества. Итоги будут подведены в мае.

В прошлом году студенты Университета "Дубна" вышли в финал и признаны лучшими в номинации «Индивидуальный стиль».