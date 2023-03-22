Команда Университета «Дубна» вышла в финал олимпиады по статистике

среда, 22 марта 2023 | 18:52     140
Студенты Кафедры цифровой экономики и управления Университета «Дубна» второй год подряд становятся финалистами олимпиады, проводимой Росстатом и РЭУ им. Плеханова.

В первом этапе олимпиады участвовали 89 команд из российских вузов от Калининграда до Владивостока, а также Беларуси и Казахстана. В числе участников олимпиады — студенты ведущих российских вузов в области подготовки специалистов по экономике. 28 команд, в том числе и дубненская, вышли в финал.

В ходе первого этапа студенты выполняли тестовые задания по методам статистического анализа, социальной и макроэкономической статистике, бизнес-статистике. На втором этапе их ждет представление докладов, отражающих актуальные проблемы общества. Итоги будут подведены в мае.

В прошлом году студенты Университета "Дубна" вышли в финал и признаны лучшими в номинации «Индивидуальный стиль».

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