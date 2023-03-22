Гимназистка из Дубны - призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку

среда, 22 марта 2023 | 19:44     136
Ученица дубненской гимназии №8 Анастасия Элис Моррис три года подряд выступает в составе сборной Московской области – это долгожданная и заслуженная победа. Она также призёр муниципального этапа ВсОШ по литературе, английскому языку и праву.

Отдельная благодарность - родителям и учителям Анастасии, которые помогли добиться отличных результатов.

Всероссийская олимпиада школьников - одна из самых старых и престижных олимпиад в России. Ежегодно в ней принимает участие большое количество школьников со всей страны, многие из которых готовятся с начальных классов и предварительно участвуют в перечневых олимпиадах, повышая уровень компетенций и проверяя свои знания.

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