Гимназистка из Дубны - призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку

среда, 22 марта 2023 | 19:44 136
Ученица дубненской гимназии №8 Анастасия Элис Моррис три года подряд выступает в составе сборной Московской области – это долгожданная и заслуженная победа. Она также призёр муниципального этапа ВсОШ по литературе, английскому языку и праву.
Отдельная благодарность - родителям и учителям Анастасии, которые помогли добиться отличных результатов.
Всероссийская олимпиада школьников - одна из самых старых и престижных олимпиад в России. Ежегодно в ней принимает участие большое количество школьников со всей страны, многие из которых готовятся с начальных классов и предварительно участвуют в перечневых олимпиадах, повышая уровень компетенций и проверяя свои знания.