Гимназистка из Дубны - призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку

Отдельная благодарность - родителям и учителям Анастасии, которые помогли добиться отличных результатов.

Всероссийская олимпиада школьников - одна из самых старых и престижных олимпиад в России. Ежегодно в ней принимает участие большое количество школьников со всей страны, многие из которых готовятся с начальных классов и предварительно участвуют в перечневых олимпиадах, повышая уровень компетенций и проверяя свои знания.