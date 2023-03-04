Дубна включена в список из 11 автобусных маршрутов до интересных достопримечательностей Подмосковья

Открывает топ-мест Долина цветных озёр в Воскресенске вблизи п. Фосфоритный. В советское время здесь добывали фосфаты и песок, со временем разработки закончились, а красивые места остались. Гуляя по долине можно посмотреть сразу 7 озёр необычной формы, у некоторых - интересные названия: Дельфин, Оранжевое, Голубое и Ёлинское. Доехать до места можно на поездах Казанского направления до платформы 88 км, далее сесть на автобус №29 «Егорьевск – Воскресенск» и следовать до остановки «Сады».

В Зарайске можно увидеть сразу две достопримечательности: самый маленький в России Зарайский кремль, на территории которого находятся два собора, а если спустится к реке Осётр – можно увидеть водопад, точнее остатки ГЭС из 60-х. До остановки «Стрельцы», которая находится в пешей доступности от ГЭС, следуют 5 автобусных маршрутов: №35, №43, №38, №39, №62. Те, кто желает поехать из Москвы, может воспользоваться маршрутом №330 от метро Котельники до автовокзала Зарайска, и пройти порядка 100 метров до Кремля.

Ходят слухи, что пирамида Александра Голода в Истре положительно влияет на физическое и психологическое состояние человека за счёт мощного энергетического поля. Отправляемся проверять на поездах Курского направления до ст. МЦД Нахабино, далее пересаживаемся на автобусы №20 или №21 до остановки «Чесноково». Потом идём порядка 2 км пешком.

Завершаем путешествие в Дубне Большим Волжским маяком – он стоит на берегу канала имени Москвы, который соединяется с р. Волгой (Московское море). Попасть внутрь маяка нельзя, а вот прогуляться по его окрестностям и насладиться красивыми пейзажами можно. Большой Волжский маяк построен в 1937 году. Это единственный действующий маяк на реке в Центральной России. Высота маяка — 25 метров. Архитектурный стиль — советский конструктивизм. До ж/д ст. "Большая Волга" следуют поезда Савёловского направления.