Депутат Госдумы Андрей Картаполов: Если российские неонацисты воюют против Украины в составе российских сил, значит, они уже исправились

Если российские неонацисты воюют против Украины в составе российских сил, значит, они «уже исправились». Об этом «Фонтанке» заявил депутат Госдумы, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. Интервью было опубликовано 2 марта, а 5 марта внимание на него обратил журналист Роман Кульгускин.

Картаполов — соавтор поправок, которые были приняты в начале марта и ввели уголовное наказание за «дискредитацию» бойцов «добровольческих формирований», воюющих на стороне России. Журналистка «Фонтанки» Юлия Никитина спросила депутата, можно ли рассказывать, что среди этих добровольцев есть в том числе неонацисты — в частности, из диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич».

«Нельзя взять и вот так голословно заявить, что эти люди поддерживают фашистов. У нас нет на это оснований», — ответил Картаполов.

Когда журналистка возразила, что основания есть («Есть масса интервью, где основатель [„Русича“] Алексей Мильчаков прямо говорит, что он нацист, есть фотографии, где они зигуют, есть фотографии их татуировок со свастикой») депутат ответил: