Деньги не ушли ВСУ: Мнимые сотрудники спецслужб обманули военнослужащего из Дмитрова на 3 млн рублей

Первоначально, всё началось с традиционной схемы мошенничества. Военнослужащему позвонил неизвестный и представился "сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями". Он сообщил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит в 1.5 млн рублей. Военный, разумеется, не поверил. Тогда ему позвонила "сотрудница Центробанка" и подтвердила, что произошла утечка персональных данных и кто-то вот-вот повесит на мужчину 1.5 миллиона. Но он опять не поддался.

Тогда мошенники включили креатив: убедить военнослужащего смогли только звонком "сотрудника спецслужб", который заявил, что получатель намерен перевести эти деньги ВСУ, после чего потерпевшего неминуемо ждёт увольнение со службы и уголовное дело. В панике мужчина стал далее делать всё, что скажут мошенники.

А схема "спасения" была всё той же, очень простой: взять в банке кредит на 3 млн рублей, чтобы заявку "шпионов ВСУ" отклонили, и перевести всё на карту "надёжному человеку". Так мужчина и поступил. А когда понял, что его обманули, пошёл в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".