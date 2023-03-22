Барсуки-диверсанты: На железной дороге в Нидерландах второй раз за неделю остановили движение

среда, 22 марта 2023 | 18:13     128
В Нидерландах остановлено движение сразу на нескольких железнодорожных маршрутах. Причина - барсуки, прорывшие норы под железнодорожными путями.

Отменены поезда на севере и юге страны, некоторые из них - как минимум на неделю. Дорога между городами Ден-Бош и Бокстель на юге страны была закрыта во вторник после того, как туннели были обнаружены прямо под полотном.

Официальные лица заявили, что неясно, как долго придется иметь дело с этой проблемой, поскольку барсуки являются охраняемым видом, а значит прежде чем начинать ремонт, необходимо получить разрешение от властей.

Джон Воппен, генеральный директор ProRail - компании, которая обслуживает железные дороги страны - сказал, что из-за барсуков движение останавливается уже второй раз за неделю. Он отметил, что на решение этой проблемы может уйти много времени, поскольку машинистам нужно разрешение на перемещение животных или вмешательство в их среду обитания.

Проверка, проведенная в последние дни, показала, что барсуки копали гораздо активнее, чем обычно, что имело прямые последствия для безопасности путей, сообщил глава компании ProRail. Из-за многочисленных туннелей пути могут просесть, что поставит под угрозу безопасность железнодорожного движения, добавил он. Воппен сказал, что ProRail провела экстренные переговоры с министерством инфраструктуры после приостановления движения.

"Жизнь вместе с барсуками - настоящая головоломка для ProRail", - пишет компания на своем веб-сайте, отмечая, что ее задача состоит в том, чтобы обеспечить "безопасное движение поездов и процветание барсуков".

Маршрут Ден Бош-Бокстель-Эйндховен является важной артерией, соединяющей север и юг, но пассажирские и грузовые поезда на линии остановлены как минимум до следующего вторника.

Ранее в марте на севере страны барсуки также прорыли туннели под железнодорожными путями недалеко от города Молкверум в провинции Фрисландия, в результате чего движение на одной линии было приостановлено до апреля. Железнодорожники планируют насыпать там песчаную горку, где барсуки смогут вырыть себе норки.

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Источник:
BBC
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