Алиментщик из Дубны отправится в колонию на 4 месяца

В суде установлено, что с мая 2010 года по решению мирового судьи фигурант обязан ежемесячно выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ части всех видов заработка. Несмотря на это, мужчина уклонялся от уплаты алиментов и материальной помощи ребенку не оказывал.

За это его привлекли к административной ответственности. Однако, подсудимый должных выводов для себя не сделал, алименты не платил, а заработанные средства расходовал на личные нужды.

Долг по алиментам за вменяемый период составил почти 65 тыс. рублей, общая сумма задолженности – более 790 тыс. рублей.

Подсудимый вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.