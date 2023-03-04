65 лет назад в Дубне объединились берега, но только на 2 месяца

Правый берег

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 марта 1954 года населённый пункт Кимрского района Калининской области при Гидротехнической лабораторией (ГТЛ) был рассекречен, преобразован в рабочий посёлок с названием Дубно и его нанесли на карту. Стоит заметить, что понятие «рабочий посёлок» является официальным термином экономической географии (это поселение не менее 3 тысяч человек, на территории которого имеются промышленные предприятия, стройки, железнодорожные узлы и другие объекты).

ГТЛ также была рассекречена и на её базе создан "Институт ядерных проблем" (ИЯП, ныне площадка ЛЯП ОИЯИ), а на базе строящегося синхрофазотрона организована "Электрофизическая лаборатория Академии наук" (ЭФЛАН, ныне площадка ЛФВЭ ОИЯИ).

26 марта 1956 года в Москве межправительственным соглашением одиннадцати стран была создана международная организация "Объединённый институт ядерных исследований" (ОИЯИ) на базе объединения ИЯП и ЭФЛАН.

Но держать международную организацию, претендующую на звание "советского ЦЕРН" (CERN - фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Европейский совет по ядерным исследованиям в Женеве) в посёлке, а не в городе, да к тому же в Калининской области, показалось неудобным. Поэтому уже 24 июля 1956 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 762/14 научный посёлок Дубно был выведен из Кимрского района со статусом "город областного подчинения" и с тем же названием Дубно в составе Калининской области.

А чтобы набрать необходимые для присвоения статуса города 10 тысяч населения, 22 сентября 1956 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 751/21 в город включили другие поселения "Змеиного острова": деревни Ново-Иваньково, Ратмино, Александровку, Юркино, Козлаки и рабочий поселок Большая Волга. Сам же разросшийся город Дубно передали в Московскую область. Так у Московской области появилась 11 км береговая линия Волги.

25 декабря 1957 года Московский облисполком ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета РСФСР об изменении названия города. В справке, приложенной к этому ходатайству, говорилось:

«Правильное наименование этого города следует считать Дубна, так как город назван по реке Дубне, на берегу которой он расположен».

В конце концов, новым Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 января 1958 года город уже официально стал называться Дубна.

А что на левом берегу?

Рабочий поселок Иваньково был создан решением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного комитета от 10 октября 1937 года (протокол № 87).

Согласно данному решению, к категории рабочих поселков отнесен населенный пункт Иваньково Кимрского района Калининской области с сохранением прежнего наименования и включением в состав рабочего поселка дополнительной территории на левом берегу Волги: селений Подберезье, Крева, и участка строительства завода № 30 (в настоящее время – Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова). Примечательно, что территория деревни Крева в дальнейшем не вошла в состав города Дубны.