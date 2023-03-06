6 лет колонии получил россиянин-марафонец, пытавшийся доплыть от Крыма до Одессы

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Петербуржца признали виновным в "покушении на незаконное пересечение границы" (часть 1 статьи 332 с применением части 3 статьи 30 УК РФ) и "приготовлении к госизмене" (статья 275 с применением части 1 статьи 30 УК). Ему также назначили год ограничения свободы.

По версии следствия, мужчина связался через интернет с добровольцами, воюющими на стороне Украины. Они завербовали его для участия в войне, после чего петербуржец пытался попасть на украинскую территорию через границу в Брянской области, однако у него ничего не вышло.

После этого осужденный решил добраться в Украину вплавь. Летом 2022 года мужчина приехал в Крым. Он купил гидрокостюм, ласты и другие приспособления и 6 августа вплавь направился в сторону Одессы через акваторию Черного моря.

"Он выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

И только 8 августа 2022 года, через два дня пребывания в море, российские пограничники задержали его недалеко от села Оленевка Черноморского района, мужчину подняли на борт пограничного сторожевого корабля, а затем передали силовикам.