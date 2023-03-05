5 марта во всём мире отмечается День детского телевидения и радиовещания

понедельник, 06 марта 2023 | 10:31    
#ВРЕМЯЦИФРЫ
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5 марта во всём мире отмечается День детского телевидения и радиовещания, учредителем которого выступил ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН, англ. United Nations International Children's Emergency Fund).

В этот день проводятся специальные программы на теле- и радиостанциях. Дети, подростки и молодежь становятся не только слушателями и зрителями, но и активно принимают участие в процессе создания передач, а также в различных тематических мероприятиях.

Для «ТЕЛЕКОМ МПК», как для оператора кабельного телевидения, этот праздник также имеет огромное значение. Мы постоянно совершенствуем сетку вещания компании, транслируя лучший телевизионный контент, представленный на рынке. Наши специалисты отслеживают рейтинги детских телеканалов, выбирая наиболее популярные, которые могут порадовать юных зрителей различных возрастных групп. Сейчас в пакете телевидения «ТЕЛЕКОМ МПК» представлено 13 детских, а также 20 познавательных каналов, которые помогут ребятам лучше узнать окружающий мир, откроют тайны нашей планеты.

  • «Детский мир»
  • «Мультиландия»
  • «Рыжий»
  • «Капитан Фантастика»
  • «В гостях у сказки»
  • «Первый космический»
  • «В мире животных»

Телевидение «ТЕЛЕКОМ МПК» является одним из самых доступных в регионе. Всего за 350 рублей в месяц вы можете подключить более 150 каналов, в том числе в HD-качестве. Всё, что вам нужно, оставить заявку по телефону 8 496 215 01 01 или на сайте

Тэги: 
#времяцифры
праздник
дети
телеком мпк
Источник:
Телеком МПК
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