Житель Дубны получил условный срок за незаконную рубку деревьев

вторник, 24 января 2023 | 13:39    
Дубна
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В ходе расследования уголовного дела установлено, что житель города Дубны, не имея соответствующего разрешения на вырубку деревьев, привлек на возмездной основе четырёх граждан, неосведомленных о преступном умысле подсудимого, к осуществлению незаконной рубки не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, произрастающих на арендуемом им земельном участке, расположенном на ул. Ленинградская города Дубна.

После чего четверо лиц, в присутствии осужденного и под его непосредственным контролем, осуществили рубку (спиливание) 18 деревьев, которые являются городскими лесами.

В результате умышленных преступных действий подсудимого Администрации г.о. Дубна причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше четырехсот тысяч рублей.

Учитывая мнение государственного обвинителя, тяжесть совершенного преступления, данные о личности подсудимого Дубненский городской суд 29.12.2022 приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы условно на срок 1 год.

Также, в рамках рассмотрения уголовного дела удовлетворено исковое заявление прокурора города о взыскании с осужденного ущерба, причиненного муниципальному образованию – г.о. Дубна, который подлежит зачислению в бюджет города.

Государственное обвинение поддерживал помощник прокурора города Дубны.

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