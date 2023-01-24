Житель Дубны получил условный срок за незаконную рубку деревьев

После чего четверо лиц, в присутствии осужденного и под его непосредственным контролем, осуществили рубку (спиливание) 18 деревьев, которые являются городскими лесами.

В результате умышленных преступных действий подсудимого Администрации г.о. Дубна причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше четырехсот тысяч рублей.

Учитывая мнение государственного обвинителя, тяжесть совершенного преступления, данные о личности подсудимого Дубненский городской суд 29.12.2022 приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы условно на срок 1 год.

Также, в рамках рассмотрения уголовного дела удовлетворено исковое заявление прокурора города о взыскании с осужденного ущерба, причиненного муниципальному образованию – г.о. Дубна, который подлежит зачислению в бюджет города.

Государственное обвинение поддерживал помощник прокурора города Дубны.