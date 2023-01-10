Юный бильярдист из Дмитрова стал чемпионом России

вторник, 10 января 2023 | 22:53
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Ученик 7-го класса Дмитровского лицея номер 4 Матвей Федюшкин завоевал золотую медаль первенства России по бильярду.
С 1 по 11 января в Екатеринбурге проходит первенство России по бильярдному спорту в разных возрастных категориях. Приехало 223 спортсмена из 30 регионов страны.
Категория юноши до 16 лет набрала наибольшее количество спортсменов - 57 человек. Ученик 7-го класса Лицея 4 города Дмитрова Федюшкин Матвей завоевал золото соревнований, тем самым заслужив звания кандидата в мастера спорта.