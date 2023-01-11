В подмосковном Дмитрове школьников второй день подряд выгоняют на мороз

Этой информацией заполнены все городские паблики. При этом, по сообщениям авторов, процесс эвакуации в школах проходит по разному.

К примеру, в школе №3 детей вывели на улицу рядом со школой, где они простояли почти 1.5 часа. Такая "эвакуация" вряд ли поможет при угрозе взрыва или захвате школы террористами.

11 января процесс эвакуации проходил существенно более организованно - школьников размещали в Доме детского творчества "Радуга", ЦДК "Созвездие", на стадионе "Локомотив", некоторые школы (Лицей №4) отправили детей по домам.

В МЧС сообщили, что 9 января в диспетчерскую службу ведомства поступили первые анонимные сообщения о минировании 850 объектов. Среди них: 564 – жилые объекты, 201 – объекты образования, 41 – объекты торговли, 7 – СИЗО, 3 – объекты государственной власти, 34 – прочие объекты на территории всей Московской области.

А 10 января поступили новые сообщения об угрозе минирования 29 объектов: 16 объектов образования, 13 объектов государственной власти в 2 муниципальных образованиях Подмосковья.

Всего было эвакуировано 10899 человек. К работе были привлечены 58 человек и 14 единиц техники МЧС.

После обследования объектов кинологическими расчетами наличие взрывоопасных веществ и предметов не подтвердилось. Угрозы жизни для жителей региона не было, вызовы оказались ложными.