В ОЭЗ «Дубна» строят завод по производству жизненно важных лекарственных препаратов

среда, 11 января 2023 | 11:02    
Дубна
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Компания «Аргументум Фарма» на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» возводит завод по производству гормональных и иных жизненно необходимых и важнейших лекарств, которые прежде не производились в России. Планируется, что резидент будет выпускать до 48 млн единиц препаратов в год.

За последнее десятилетие в России построено и продолжает возводиться большое число фармацевтических предприятий, выпускающих социально значимые препараты, ни в чем не уступающие импортным аналогам. Одно из них – современное высокотехнологичное производство стерильных готовых лекарственных средств, строительство которого на территории подмосковной ОЭЗ «Дубна» ведет компания «Аргументум Фарма». В реализацию проекта резидент намерен инвестировать порядка 1,5 млрд рублей, а также обеспечить рабочими местами около 180 человек.

"По нашему проекту на участке около 2,3 гектара строится лабораторно-производственный комплекс, состоящий из двух корпусов с чистыми помещениями, - рассказал генеральный директор ООО «Аргументум Фарма» Олег Левченко. - Сегодня здесь ведутся активные строительные работы: засыпан грунт, залит фундамент первого здания, идет подготовка к установке колонн. Площадь комплекса составит более 9,2 тыс. кв. метров. Здесь будут установлены две линии: самое современное оборудование по производству жидких лекарств в ампулах, флаконах и преднаполненных шприцах".

Лекарственные препараты предназначены для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также для лечения болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах.

По словам Олега Левченко, в первом квартале 2024 года компания планирует выпустить первую партию качественных и эффективных фармацевтических средств, в том числе гормональных, которые заменят более дорогие импортные. Ежегодно на заводе компании «Аргументум Фарма» намерены выпускать до 48 миллионов единиц препаратов в ампулах и флаконах и около 7 миллионов преднаполненных шприцев и картриджей. Оборудование и сырье для медицинской продукции будет также российского производства.

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