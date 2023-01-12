В обновленной версии Туристического портала Подмосковья появился конструктор маршрутов

четверг, 12 января 2023 | 17:22    
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С помощью данного инструмента пользователи сайта могут создавать, редактировать и делиться собственным маршрутом.

Внедрение новой функции позволит жителям и гостям Подмосковья разработать индивидуальный маршрут с учетом всех своих пожеланий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать понравившиеся локации в любом направлении (музеи, парки, отели, рестораны, курорты и т. д.) и просто нажать кнопку «добавить в маршрут».

Количество добавленных мест для посещения и дней путешествия неограниченно, их можно менять или удалять в любой момент. Персональная карта всегда будет храниться в личном кабинете пользователя, ее также можно скачать, распечатать или поделиться с друзьями.

Туристический портал начал свою работу в 2017 году. В путеводителе можно узнать не только о самых интересных и красивых местах региона, но и ознакомиться с ближайшими культурными событиями.

Всего на сайте опубликована информация о почти 1 000 достопримечательностях, 660 статей, более 2 000 афиш, разработаны 92 готовых маршрута, есть возможность забронировать более 650 отелей.

Тэги: 
Подмосковье
туризм
Интернет
Источник:
Пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
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