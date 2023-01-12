В Объединенном институте планируют осенью запустить реактор ИБР-2

Начал он свое выступление с текущей ситуации по реактору ИБР-2, остановленному в октябре 2021 года из-за неисправности теплообменников. Осенью 2022 года ожидалась поставка новых теплообменников, но их производство задержалось. В сентябре закончился срок лицензии Ростехнадзора, а без действующей лицензии ремонтные работы проводиться не могут.

Все службы реактора сработали хорошо, подготовлен необходимый пакет документов, и к марту будет получена новая лицензия. После этого можно провести ремонтные работы по замене теплообменников, затем подать в Ростехнадзор уже меньший комплект документов, чтобы в октябре реактор возобновил свою работу.

Очень приятно, отметил Валерий Николаевич, что началась активная жизнь в секторе нового источника, есть существенное продвижение на пути создания нового источника нейтронов. Установленные контакты с ВНИИТФ (Снежинск) дают надежду на экспериментальную проверку единственной гипотезы, предложенной Евгением Шабалиным, о флуктуации мощности, наблюдаемой на ИБР-2.

Флуктуации вызваны колебаниями твэлов в результате динамического воздействия импульсного режима работы реактора. Без полного понимания проблемы, тяжело двигаться к созданию нового источника. Его мощность будет в несколько раз выше мощности ИБР-2, а обнаруженное явление напрямую зависит от уровня мощности. Необходимо разобраться с этой проблемой перед окончательным принятием решения о создании нового источника.