В Москве на штрафстоянку эвакуировали автомобиль с надписью «На Вашингтон»

На легковом автомобиле «ВАЗ-2109» была надпись «сарматмобиль», а на крыше машины располагалась конструкция, напоминающая баллистическую ракету, с надписью «На Вашингтон».

Ранее этот автомобиль уже привлекал внимание СМИ. На ней в Москву приехал активист НОД Равиль Гарифуллин из Казани, припарковавшись возле посольства США. Организаторы автопробега заявили, что хотели «формировать общественное мнение».

Национально-освободительное движение (аббр. НОД) — российское ультраправое политическое объединение. Первые упоминания о данной структуре относятся к ноябрю 2012 года.

Участниками движения распространяется конспирологическая теория о «колониальной зависимости РФ от США», «подконтрольности российской власти от США» и «крышевании коррупции со стороны Запада». Избавление РФ от этих явлений является основной целью движения.