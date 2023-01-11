В Кимрах всё-таки планируют отремонтировать многострадальный дюкер через Волгу

среда, 11 января 2023 | 17:59    
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На портале Госзакупок появился тендер на проведение ремонта дюкера в Кимрах – стоимость оценили в чуть больше чем 26 млн рублей.

30 декабря 2022 года «Водоканал города Кимры» начал поиски подрядчика для проведения ремонтных работ стоимостью в 26 млн 296 тысяч рублей. Конкурс завершится 17 января, его итоги подведут 20 января. Работы должны будут завершить уже к 30 апреля текущего года.

Согласно контракту предполагается, что подрядчик методом горизонтального направленного бурения заменит 442 метра трубы с наружным диаметров 500 мм.

Напомним, в марте 2022 года левобережная часть Кимр осталась без водоснабжения из-за поломки дюкера на дне Волги. Тогда к ремонтным работам привлекались как местные специалисты, так и водолазы из Ярославля. На ремонт ушло 6 дней. Однако состояние конструкции все равно угнетающее – её ввели в эксплуатацию в 1979 году.

После этой аварии губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире пообещал жителям Кимр решить этот вопрос.

Тэги: 
Кимры
водоснабжение
ремонт
Источник:
Вести Тверь
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