В Кимрах пожарные вытащили мужчин из горящего дома

вторник, 24 января 2023 | 12:03    
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Вечером 23 января в Кимрах пожарные спасли две людские жизни.

В 19:32 спасателям поступил сигнал о возгорании дома, расположенного на улице Коммунистическая. На тушение пожара незамедлительно отправились отделения ПСЧ №11. Уже через семь минут пожарные расчеты прибыли на место происшествия.

Первыми в задымленное помещение вошло звено газодымозащиты. Оно вывело из квартиры двоих мужчин, которые успели надышаться углекислым газом. Спасенные были переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Огонь был полностью ликвидирован в 19:46.

Тэги: 
Кимры
пожар
МЧС
Источник:
МК
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