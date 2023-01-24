В Кимрах пожарные вытащили мужчин из горящего дома

В 19:32 спасателям поступил сигнал о возгорании дома, расположенного на улице Коммунистическая. На тушение пожара незамедлительно отправились отделения ПСЧ №11. Уже через семь минут пожарные расчеты прибыли на место происшествия.

Первыми в задымленное помещение вошло звено газодымозащиты. Оно вывело из квартиры двоих мужчин, которые успели надышаться углекислым газом. Спасенные были переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Огонь был полностью ликвидирован в 19:46.