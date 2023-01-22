В Госдуме предложили убрать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына из школьной программы

воскресенье, 22 января 2023 | 13:13    
Россия
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Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

"В этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе, и как минимум целый ряд произведений советских авторов, в том числе "Молодая гвардия" Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева "Горячий снег", должны вернуться в школьную программу. Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, "сплетни в виде версий", как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены. Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ", - сказал Вяткин.

Он отметил, что законодатели "рубить с плеча" не собираются, но намерены восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма, сохраняют историческую память. В качестве примера произведения, которое должно быть исключено из школьной программы, Вяткин назвал "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына.

"Как показал исторический анализ "Архипелага ГУЛАГа", который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были "высосаны из пальца", придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию - за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину", - сказал Вяткин.

Напоминаем, что роман Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», рассказывающий о репрессиях в годы СССР, был включен в обязательную школьную программу в 2009 году по поручению Владимира Путина.

Тэги: 
Госдума
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Источник:
ТАСС
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