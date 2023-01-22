В фильме «Аватар 4» действие перенесут с Пандоры на Землю

воскресенье, 22 января 2023 | 20:13
В мире209
Продюсер Джон Ландау заявил, что действия четвертой части фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона перенесутся с родины инопланетян На'ви на Землю.
В фильме будет показано, как перенаселенность Земли и истощение природных ресурсов усложняют жизнь людей.
Ландау отметил, что создатели не хотели бы показывать мрачную картину того, в каком направлении движется Земля, ведь фильм будет о том, как люди могут «изменить свой курс».
На данный момент релиз четвертой части «Аватара» ожидается 18 декабря 2026 года, а пятой - 22 декабря 2028 года.