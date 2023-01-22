В фильме «Аватар 4» действие перенесут с Пандоры на Землю

В фильме будет показано, как перенаселенность Земли и истощение природных ресурсов усложняют жизнь людей.

Ландау отметил, что создатели не хотели бы показывать мрачную картину того, в каком направлении движется Земля, ведь фильм будет о том, как люди могут «изменить свой курс».

На данный момент релиз четвертой части «Аватара» ожидается 18 декабря 2026 года, а пятой - 22 декабря 2028 года.