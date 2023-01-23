В Дубне в 2023 году планируется благоустроить 17 дворов

понедельник, 23 января 2023 | 18:17
Дубна244
Список сформирован по обращениям граждан в городскую администрацию, управляющие компании, на портал «Добродел», в Министерство благоустройства Московской области.
Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского проекта «Жилье и городская среда» – 99,9% и за счет бюджетов управляющих компаний – 0,1%.
Предварительно сотрудники УК проведут собрания с жителями, чтобы составить перечень необходимых элементов благоустройства:
- Ул. Центральная д. 30, ул. Березняка д. 10
- Ул. Станционная д. 20, ул. Правды д. 21А
- Ул. Курчатова д. 22, ул. Моховая д. 13, д. 4, ул. Ленинградская д. 17
- Ул. Центральная д. 21, д. 21А, д. 21Б
- Ул. Векслера д.10, д.12, д.14, д.16
- Ул. Солнечная д.1, д.4, д.6
- Ул. Карла Маркса д. 18, ул. Володарского д. 4/18А
- Ул. Макаренко д.21А, д.23
- Ул. Сахарова д.3, д.3А, 5, ул. Строителей 4
- Ул. Станционная д. 32
- Ул. Мещерякова д.13, ул.Блохинцева д.8, д.10, ул.Вавилова д.4
- Ул. Мира д.5/17, ул.Мещерякова д.15, ул.Мира д.7, д.9/16
- Ул. Мещерякова д.9, д.11 ул. Блохинцева д.5А ул.Вавилова д.2
- Ул. Тверская д.3, д.5 ул.Володарского д.1/7
- Ул. Мира д.8, д.12 ул.Вавилова д.10 ул.Курчатова д.7 Ул.Курчатова д.9 ул.Курчатова д.11 ул. Инженерная д.23, д.21
- Ул. Курчатова д.18 ул.Вавилова д.9, д.11 ул. Моховая д.2, д.11
- Ул. 9 Мая д.7Б