В Дубне в 2023 году планируется благоустроить 17 дворов

понедельник, 23 января 2023 | 18:17    
Дубна
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Список сформирован по обращениям граждан в городскую администрацию, управляющие компании, на портал «Добродел», в Министерство благоустройства Московской области.

Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского проекта «Жилье и городская среда» – 99,9% и за счет бюджетов управляющих компаний – 0,1%.

Предварительно сотрудники УК проведут собрания с жителями, чтобы составить перечень необходимых элементов благоустройства:

  1. Ул. Центральная д. 30, ул. Березняка д. 10
  2. Ул. Станционная д. 20, ул. Правды д. 21А
  3. Ул. Курчатова д. 22, ул. Моховая д. 13, д. 4, ул. Ленинградская д. 17
  4. Ул. Центральная д. 21, д. 21А, д. 21Б
  5. Ул. Векслера д.10, д.12, д.14, д.16
  6. Ул. Солнечная д.1, д.4, д.6
  7. Ул. Карла Маркса д. 18, ул. Володарского д. 4/18А
  8. Ул. Макаренко д.21А, д.23
  9. Ул. Сахарова д.3, д.3А, 5, ул. Строителей 4
  10. Ул. Станционная д. 32
  11. Ул. Мещерякова д.13, ул.Блохинцева д.8, д.10, ул.Вавилова д.4
  12. Ул. Мира д.5/17, ул.Мещерякова д.15, ул.Мира д.7, д.9/16
  13. Ул. Мещерякова д.9, д.11 ул. Блохинцева д.5А ул.Вавилова д.2
  14. Ул. Тверская д.3, д.5 ул.Володарского д.1/7
  15. Ул. Мира д.8, д.12 ул.Вавилова д.10 ул.Курчатова д.7 Ул.Курчатова д.9 ул.Курчатова д.11 ул. Инженерная д.23, д.21
  16. Ул. Курчатова д.18 ул.Вавилова д.9, д.11 ул. Моховая д.2, д.11
  17. Ул. 9 Мая д.7Б
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