В Дубне спасатели вытащили из водоотводного коллектора провалившуюся туда собаку

В единую службу 112 обратилась хозяйка животного, которая рассказала, что во время прогулки ее питомец провалился в трубу водоотводного канала и провел там целый день. Женщина пыталась достать собаку самостоятельно, но она убегала вглубь подземных коммуникаций.

Уточнив по телефону местонахождение коллектора, спасатели выехали на место. По прибытии старший дежурной смены поисково-спасательного поста спустился по лестнице в коллектор на глубину около трех метров. Обмотав собаку веревкой, работник поисково-спасательного поста подал сигнал коллегам, которые аккуратно подняли пса на поверхность и передали благодарным хозяевам. Животное не пострадало.