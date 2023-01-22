В Дубне прошёл мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц

"Мастер-класс был организован в рамках экологической акции «Покормите птиц зимой», которая проводится в Дубне во второй раз по инициативе молодежного парламента при поддержке дубненских предпринимателей", - рассказал Глава Дубны Сергей Куликов.

Заготовки с нужными отверстиями вместе с инструментом предоставила местная мастерская по деревообработке. Специалисты показали, как правильно собрать «домик» из девяти деталей. Материал – сосна, крепеж – гвозди.

К сожалению, не всем многочисленным желающим хватило заголовок для изготовления кормушек и дети расстроились. Хорошо, что одновременно проводился лазертаг и дети отвлеклись.

Всего за час было сделано 70 кормушек для пернатых. Где их повесить – каждая семья мастеров решит самостоятельно: в лесу, в парке, на набережной, во дворе. Ну а подсыпать в них семечек или другого птичьего корма могут все желающие.