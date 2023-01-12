В Дубне планируют производить корпуса малых морских судов

четверг, 12 января 2023 | 16:26    
Дубна
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В Дубне построят первое в Подмосковье предприятие по выпуску корпусов малых морских судов отечественного производства. Предприятие рассчитано на 15 высокопроизводительных рабочих мест, ежегодный выпуск корпусов - 48 единиц.

Застройщик - ООО «Мортех» - также планирует возведение административно-лабораторного и производственного корпусов. По его запросу Главгосстройнадзор осуществил профилактический визит на объект.

«В ходе профвизита застройщику были выданы все необходимые рекомендации по обеспечению безопасности здания. Строительство объекта предполагают завершить в III квартале 2023 года», – пояснил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В здании площадью около 1 тыс. кв. м будут производить корпуса судов длиной 8,5-10 м при помощи промышленных 3D-сканеров и одного из самых большого в России 3D-принтера. Корпуса будут полностью изготовлены из отечественного сырья - ABC-пластика с интегрированным углеродным волокном - и использованы для собственного производства плавательных судов.

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