В Дмитровском округе при подготовке лыжной трассы взорвался и сгорел снегоход

понедельник, 23 января 2023 | 20:01    
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ЧП произошло ночью 21 января при подготовке ГАБОвской лыжной трассы "Турист" в районе деревни Белый Раст Дмитровского округа.

По непонятным причинам на снегоходе BRP Lynx Ranger Alpine 1200 под управлением Александра Репетухи прямо на ходу, в районе «Угловой просеки» трассы внезапно взорвался безнобак. Неожиданный хлопок и через 1-2 секунды взрыв.

Так как водитель снегохода фактически сидит на топливном баке, Александря с ног до головы окатило горящим бензином. Однако, парень не растерялся, спрыгнул прямо на ходу, скинул горящие куртку, штаны и потушил себя, перекатываясь в снегу. На спасение было 30 секунд и он успел!

Пробовал потушить снегоход, но это было невозможно - от снегохода не осталось ничего, весь алюминий расплавился. Сообщил коллеге, вызвал лесников и пожарную команду, так как была опасность лесного пожара. Когда убедился, что ветра нет и от сгоревшего снегохода и деревя рядом распространения огня не будет, через лес вышел на автотрассу А-107 (Малое московское кольцо), где его подобрал отец и повёз в травмпункт.

У Александра сильно обгорело лицо (зрение в норме), ожоги рук, ног, спины, груди. Находится в ожоговом отделении института скорой помощи им. Склифосовского.

Причины случившегося неясны. Снегоходу несколько лет, он был в идеальном состоянии, неделю назад проходил очередное тех.обслуживание.

Тэги: 
Дмитров
происшествия
лыжи
Источник:
ГАБОвская лыжня
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