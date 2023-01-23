В Дмитровском округе при подготовке лыжной трассы взорвался и сгорел снегоход

По непонятным причинам на снегоходе BRP Lynx Ranger Alpine 1200 под управлением Александра Репетухи прямо на ходу, в районе «Угловой просеки» трассы внезапно взорвался безнобак. Неожиданный хлопок и через 1-2 секунды взрыв.

Так как водитель снегохода фактически сидит на топливном баке, Александря с ног до головы окатило горящим бензином. Однако, парень не растерялся, спрыгнул прямо на ходу, скинул горящие куртку, штаны и потушил себя, перекатываясь в снегу. На спасение было 30 секунд и он успел!

Пробовал потушить снегоход, но это было невозможно - от снегохода не осталось ничего, весь алюминий расплавился. Сообщил коллеге, вызвал лесников и пожарную команду, так как была опасность лесного пожара. Когда убедился, что ветра нет и от сгоревшего снегохода и деревя рядом распространения огня не будет, через лес вышел на автотрассу А-107 (Малое московское кольцо), где его подобрал отец и повёз в травмпункт.

У Александра сильно обгорело лицо (зрение в норме), ожоги рук, ног, спины, груди. Находится в ожоговом отделении института скорой помощи им. Склифосовского.

Причины случившегося неясны. Снегоходу несколько лет, он был в идеальном состоянии, неделю назад проходил очередное тех.обслуживание.