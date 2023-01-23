В Дмитровском округе на стекольном заводе случился пожар

понедельник, 23 января 2023 | 13:40    
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22 января в 16.08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании стекольного завода в деревня Борисово (Дмитровский городской округ).

Площадь распространения огня составила 200 квадратных метров. В течение часа пожар был локализован, полностью потушить пламя у спасателей удалось за 2,5 часа. В тушении огня приняли участие 11 человек и 3 единицы техники.

Информации о пострадавших нет. По информации свидетелей, причиной пожара стала неисправная печь.

Дмитровский стекольный завод был основан в 2003 году, раньше на этом месте был комбинат арболитовых конструкций. Завод специализируется на производстве тары из бесцветного стекла для пищевой и ликеро-водочной промышленности. Завод принадлежит компании «Стеллар Гласс», в ней работает 228 человек. Выручка компании к концу 2021 года составила 1,5 миллиарда рублей.

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