В Дмитровском округе на пешеходном переходе насмерть сбили человека

воскресенье, 22 января 2023 | 12:42    
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Смертельное ДТП с наездом на пешехода произошло в темное время суток 21 января на 11-м км автодороги Хлебниково-Рогачево.

«Водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем марки Ford, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Очевидцы сообщают, что на переходе отсутствует освещение, а пешеход был в темной одежде.

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