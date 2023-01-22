В Дмитровском округе на пешеходном переходе насмерть сбили человека

«Водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем марки Ford, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Очевидцы сообщают, что на переходе отсутствует освещение, а пешеход был в темной одежде.