В Берлине возле Посольства России установили копию камеры Навального в ШИЗО

Внутри бетонного куба с надписью по-русски "ШИЗО" воспроизведён интерьер тюремной камеры: откидная койка, раковина и ничем не огороженный туалет. Дверь в сооружение, как и в тюрьме, сварена из металлической решётки.

Митинги в поддержку Алексея Навального и других политзаключённых в России прошли на прошлой неделе в 50 городах мира, и в некоторых продолжаются. Их участники – главным образом граждане России - выступают также с лозунгами против СВО и в поддержку Украины.