В Берлине возле Посольства России установили копию камеры Навального в ШИЗО

понедельник, 23 января 2023 | 21:56    
В мире
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В Берлине у посольства России активисты установили бетонную копию камеры в штрафном изоляторе - такой же, как та, где часто содержится Алексей Навальный за нарушение режима. 24 января инсталляцию официально откроют соратник Навального Леонид Волков и брат политика Олег.

Внутри бетонного куба с надписью по-русски "ШИЗО" воспроизведён интерьер тюремной камеры: откидная койка, раковина и ничем не огороженный туалет. Дверь в сооружение, как и в тюрьме, сварена из металлической решётки.

Митинги в поддержку Алексея Навального и других политзаключённых в России прошли на прошлой неделе в 50 городах мира, и в некоторых продолжаются. Их участники – главным образом граждане России - выступают также с лозунгами против СВО и в поддержку Украины.

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