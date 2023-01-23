Указ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

понедельник, 23 января 2023 | 14:12    
Россия
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Частичная мобилизация, помимо завершившегося призыва граждан на военную службу, включает и другие задачи, необходимые Министерству обороны, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", - сказал Песков.

Он уточнил, что кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил.

"Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. Это касается закрытого пункта указа. В этой части это продолжает работать", - отметил Песков.

Тэги: 
Россия
мобилизация
закон
Путин
Источник:
РИА Новости
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