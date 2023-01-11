Ученые ОИЯИ впервые в мире синтезировали самый легкий изотоп нобелия

Этот изотоп ученые ОИЯИ синтезировали первыми в мире, причем с высокой статистикой — 220 событий. Также были обнаружены новые моды распада и изомерные состояния изотопа 253Rf, проведен анализ α-, γ-спектров ядер 256No, 257Rf, а также получены ранее не известные изомерные состояния этих ядер и изучены свойства спонтанно-делящихся изотопов 252,254No и 254Rf. Полученные результаты помогают ученым продвинуться в понимании свойств и пределов стабильности ядерной материи.

Работы цикла были выполнены коллективом ученых ЛЯР ОИЯИ: Александр Свирихин, Александр Еремин, Андрей Попеко, Олег Малышев, Юрий Попов, Андрей Исаев, Мерейгуль Тезекбаева, Роман Мухин – совместно с исследователями IJCLab, IN2P3-CNRS, Университета Париж–Сакле А. Лопез-Мартенс и К. Хошильдом. Авторы получили вторую Премию ОИЯИ в категории «За научно-исследовательские экспериментальные работы».