Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему трафика в России

При этом по количеству пользователей Telegram пока уступает сервису от Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

«Telegram пока не обогнал WhatsApp по количеству пользователей и находится на 2-м месте. Но именно Telegram самый быстрорастущий мессенджер: за год его аудитория среди абонентов Tele2 увеличилась практически на 50%», – рассказал представитель этого мобильного оператора.

В МТС также подтвердили, что WhatsApp пока является лидером по количеству пользователей в России.