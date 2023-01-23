Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему трафика в России

понедельник, 23 января 2023 | 23:17
Россия227
Доля трафика Telegram к началу 2023 года составила от 60 до 80% от общего объема среди мессенджеров. Операторы "большой четверки" утверждают, что в плане трафика Telegram продолжает расти в отличие от WhatsApp, который не демонстрирует ни взлета, ни падения.
При этом по количеству пользователей Telegram пока уступает сервису от Meta (признана в России экстремистской и запрещена).
«Telegram пока не обогнал WhatsApp по количеству пользователей и находится на 2-м месте. Но именно Telegram самый быстрорастущий мессенджер: за год его аудитория среди абонентов Tele2 увеличилась практически на 50%», – рассказал представитель этого мобильного оператора.
В МТС также подтвердили, что WhatsApp пока является лидером по количеству пользователей в России.