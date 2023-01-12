Стоимость квадратного метра на «первичку» Московского региона достигла 260,3 тысячи рублей

четверг, 12 января 2023 | 22:28    
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В начале января 2023 года стоимость квадратного метра на первичное жилье в Московском регионе установилась на уровне в 260,3 тысячи рублей.

Специалисты отметили, что за 2022 год «квадрат» на «первичке» Московского региона подорожал на 6,5 процента, что гораздо меньше, чем в 2021-м, когда положительная динамика достигла 28 процентов. При этом за год в Московской области цены выросли на 11 процентов, а в Москве — всего на два процента.

По словам экспертов, в области стоимость недвижимости активнее всего увеличивалась в начале 2022 года, особенно в марте, а в Москве темпы роста были медленнее. Кроме того, в столице в четвертом квартале, напротив, наблюдалась отрицательная динамика стоимости новостроек, при этом в декабре они снизились на два процента — в предыдущий раз подобное резкое сокращение фиксировалось в конце 2015 года. На фоне снижения цен в Москве, в области в ноябре и декабре прошедшего года новое жилье немного подорожало.

Тэги: 
Подмосковье
недвижимость
статистика
финансы
Источник:
Циан.Аналитика
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