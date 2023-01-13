Спикер Госдумы Володин предложил конфисковывать имущество за экстремизм и дискредитацию ВС России

пятница, 13 января 2023 | 11:19    
Россия
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил дополнить статьи Уголовного кодекса о призывах к экстремизму (ст. 280 УК), реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) и дискредитации вооруженных сил (ст. 280.3 УК) нормой о конфискации имущества.

По мнению депутата от «Единой России» это позволит бороться с уехавшими из России лицами, которые из-за рубежа «открыто поддерживают злодеев, нацистов и убийц».

Как заявил Володин, находящиеся за пределами РФ граждане уверены в своей безнаказанности и поэтому «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров». При этом источники их доходов, например аренда жилья или работа, часто находятся в РФ.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране», — считает депутат.

Конфискация их имущества станет эффективной мерой правового воздействия и позволит компенсировать нанесенный ущерб.

«Но совести им это, конечно, не вернет», — добавил Володин.

При этом такую меру, как и другие меры уголовного наказания, можно было бы применять только при установлении судом вины этих лиц, подчеркнул он.

Тэги: 
Россия
Госдума
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Источник:
РИА Новости
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