Спикер Госдумы Володин предложил конфисковывать имущество за экстремизм и дискредитацию ВС России

По мнению депутата от «Единой России» это позволит бороться с уехавшими из России лицами, которые из-за рубежа «открыто поддерживают злодеев, нацистов и убийц».

Как заявил Володин, находящиеся за пределами РФ граждане уверены в своей безнаказанности и поэтому «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров». При этом источники их доходов, например аренда жилья или работа, часто находятся в РФ.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране», — считает депутат.

Конфискация их имущества станет эффективной мерой правового воздействия и позволит компенсировать нанесенный ущерб.

«Но совести им это, конечно, не вернет», — добавил Володин.

При этом такую меру, как и другие меры уголовного наказания, можно было бы применять только при установлении судом вины этих лиц, подчеркнул он.