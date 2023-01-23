Сотрудники полиции Дубны провели ежегодную акцию «Студенческий десант»

Полицейские ОМВД России по городскому округу Дубна совместно с членами Общественного совета при ОМВД провели мероприятие в рамках Всероссийской ежегодной акции МВД России «Студенческий десант» для учащихся старших классов «Средней общеобразовательной школы №7 с углубленным изучением отдельных предметов» и «Гимназии №8 им. Академика Н.Н. Боголюбова».

Во время экскурсии по кинологическому центру специалисты-кинологи рассказали о воспитании и дрессировке служебных собак, о прохождении службы полицейских-кинологов, а также показали тренировку по поиску взрывчатых веществ.

Эксперт-криминалист познакомил школьников со способами изъятия следов на месте преступления и наглядно продемонстрировал, как снимают отпечатки пальцев. Также подростки узнали, как проводится дактилоскопирование.

Сотрудники полиции проинформировали учащихся о возможности поступления на службу в полицию и получения образования в Университете МВД России имени В.Я. Кикотя.