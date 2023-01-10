Самые популярные киберспортивные игры 2022 года

вторник, 10 января 2023 | 17:14    
В мире
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Самой популярной игрой 2022 года среди зрителей киберспортивных турниров стала League of Legends.

Суммарно зрители со всего мира потратили на просмотр трансляций турниров по League of Legends почти 618 млн часов. При этом только финальный матч World Championship 2022 одновременно собрал у экранов 5,1 млн человек, что стало абсолютном рекордом в киберспорте.

На второй строчке рейтинга Esports Charts оказался сетевой шутер Counter-Strike: Global Offensive. Суммарно за 2022 год игра набрала 448,4 млн часов просмотров. Тройку лидеров замкнула мобильная MOBA из Китая Mobile Legends: Bang Bang с результатом 331,4 млн часов.

Примечательно, что Dota 2, формально главный конкурент League of Legends, оказалась только на четвертом месте с показателем 313,6 млн часов. Самый популярный матч турнира The International 11 в 2022 году собрал 1,75 млн зрителей.

Топ-5 замкнул сетевой шутер Valorant от Riot Games, той же компании, что занимается поддержкой League of Legends. Проект набрал 283,5 млн часов.

Тэги: 
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киберспорт
Источник:
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